В Навле осудят женщину, истязавшую свою дочь

По информации прокуратуры Навлинского района Брянской области, 45-летняя местная жительница обвиняется в истязании своей дочери.

В 2011 году женщину лишили родительских прав в отношении своей малолетней дочери, 2007 года рождения. Девочка с тех пор проживала в приемной семье, но в феврале 2020 года ее мать была восстановлена судом в родительских правах и забрала ее у опекуна.

На протяжении следующих 10 месяцев обвиняемая не заботилась о дочери, систематически ее избивала и унижала ее человеческое достоинство. От жестоких методов воспитания со стороны матери ребенок каждый раз испытывал физическую боль и страх.

В декабре 2020 года девочку забрали из семьи и поместили в ГБУЗ «Севская центральная районная больница». В настоящее время девочка вернулась к своему первоначальному опекуну, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Уголовное дело направлено в Навлинский районный суд Брянской области. Решением этого же суда женщина в настоящее время лишена родительских прав.