В Навлинском районе мать избивала свою 13-летнюю дочь

В дежурную часть полиции села Салтановка поступило заявление преподавателей средней общеобразовательной школы, о том, что одна из учениц часто выглядит неопрятно, почти всегда голодна и неохотно возвращается домой, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Оказалось, что 45-летняя мать не выполняла должным образом обязанности по воспитанию 13-летней дочери и жестоко обращалась с ней. Женщина ранее уже лишалась родительских прав, но впоследствии была восстановлена в них. Сейчас она нигде не трудоустроена.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Горе-родительнице грозит до 3 лет тюрьмы. Над девочкой оформлена опека.