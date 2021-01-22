В Навлинском районе сгорел дом и хозяйственная постройка

21 января в 23:18 произошел пожар на улице 3-го Интернационала в поселке Алтухово Навлинского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

К месту вызова выехали три пожарные машины. По всей площади горел жилой дом (12х10) и хозяйственная постройка (4х5).

В 00:40 пожар был локализован, а в 01:00 ликвидирован. К счастью, пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Напомним, при ночном пожаре жилого дома в Брасовском районе пострадали люди.