В Новозыбкове поваленные ураганом деревья повредили могилы на кладбище (ВИДЕО)

Местные жители намерены призвать виновных к ответственности.

12 мая пронесшийся над Брянской областью ураган повалил деревья на кладбище в Новозыбкове.

Рухнувшие деревья повредили ограды и памятники на могилах. О ЧП в соцсетях рассказали местные жители.

«Кладбище, район между Рос и Мамаем. Кто ответственный за спил сухостоя: родственники умерших или смотрители кладбища?» – возмущаются они.

Жительница Новозыбкова рассказала, что неоднократно просила руководство кладбища навести порядок: «Сколько просили спилить сухие деревья. Интересно, кто теперь будет восстанавливать? Опять люди, которые платят бешеные деньги?»

Жители Новозыбкова намерены привлечь виновных к ответственности и добиться восстановления захоронений.