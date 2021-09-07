В Новозыбкове сожитель напал на 66-летнюю женщину с ножом

Свой поступок он объяснил состоянием аффекта.

В Новозыбкове задержали 65-летнего мужчину, напавшего с ножом на 66-летнюю сожительницу.

Пенсионерка позвонила в полицию и рассказала, что поссорилась с сожителем. В ходе ссоры мужчина схватил со стола кухонный нож и начал размахивать им перед лицом женщины, угрожая убить ее.

Полицейские прибыли по указанному адресу, задержали злоумышленника и доставили его в отдел. Он признал свою вину и пояснил, что находился в состоянии аффекта.

Уголовное дело возбудили по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Жителю Новозыбкова грозит до двух лет заключения.