В Новозыбкове водитель «ВАЗа» сбил пьяного пенсионера-нарушителя

На улице Шевченко в Смоленске ограничат движение транспорта Движение транспортных средств ограничат по улице Шевченко в Смоленске. Об ограниениях сообщили в пресс-службе городской администрации. Временные трудности связаны с ремонтом контактной сети троллейбусов в этой части Смоленска. Движение транспорта будет ограничено с 21:00 8 августа до 5:00 9 августа по улице Шевченко (от дома №76 до дома №84/2) и с 21:00 12 августа до

Жительница Смоленска перевела мошеннику более 170 тысяч рублей Всего жители Смоленской области “подарили” мошенникам более 300 000 рублей. О случившемся рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Смоленской области. Жительница Смоленска 1954 года рождения сообщила стражам порядка, что ей позвонил неизвестный. Он представился сотрудником банка и сообщил, что её деньги необходимо защитить от несанкционированного списания. Потерпевшая самостоятельно перевела злоумышленнику на 7 телефонных номеров

Синоптики предупредили смолян о плохой погоде В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области сообщили, какая погода ожидает местных жителей 7 августа. По данным Смоленского филиала ЦГМС 7 августа, на территории Смоленской области ожидаются ночью дожди, местами сильные, днём кратковременные дожди, ночью и утром в отдельных районах гроза. Ветер южных направлений 6-11 м/с, при грозе порывы 13-18 м/с. Сегодня на территории

Две легковушки столкнулись в Хиславичском районе Двойное ДТП с участием отечественных легковушек произошло 5 августа около девяти часов вечера на 38 км автодороги «Р120-Хиславичи-граница Республики Беларусь»(Хиславичский район), сообщает пресс-служба УГИБДД России по Брянской области. Водитель 1991 года рождения, управляя автомашиной «ВАЗ-21083», не выбрал необходимую безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ-2106», под управлением водителя 1982

Погрузка на железной дороге в Смоленской области составила 1,7 млн тонн в январе-июле В январе-июле погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила более 1,7 млн тонн, что на 3% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. За 7 месяцев 2021 года погружено: – химических и минеральных удобрений – 1,1 млн тонн (+4,2% к январю-июлю 2020 года); – лесных грузов – 51,7 тыс. тонн (рост в 2,4