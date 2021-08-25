В Почепском районе «ВАЗ» столкнулся с фурой – водитель легковушки погиб

ДТП произошло 24 августа около 23:30 на 100 км автодороги Брянск – Новозыбков в Почепском районе.

49-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением, из-за чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем DAF с полуприцепом Krone, которым управлял 55-летний водитель.

Фуру от удара оттолкнуло в кювет.

Водителя легковушки доставили в больницу, но спасти не смогли. От полученных травм он скончался.