В Погарском районе сын списывал деньги с карты отца без его ведома три месяца

В полицию Погарского района обратился 50-летний житель поселка Запесочье с заявлением о пропаже сбережений с банковского счета, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Полицейские выяснили, что 27-летний сын потерпевшего за последние три месяца получил по почте несколько посылок. Как оказалось, в отсутствие отца злоумышленник взял его карту и переписал ее реквизиты. С их помощью он оплачивал покупки в интернет-магазинах, потратив в общей сложности 76 тысяч рублей. Сам молодой человек нигде не работал и находился на иждивении родителей.

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