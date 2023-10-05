В поселке Суземка ликвидировали последствия утреннего обстрела ВСУ
Утром 5 октября ВСУ обстреляли поселок Суземка Брянской области.
Губернатор Александр Богомаз сообщил, что из местного населения никто не пострадал. Было нарушено энергоснабжение населенного пункта.
После ЧП к аварийно-восстановительным работам приступили бригады сотрудников «Брянскэнерго». Энергетикам удалось оперативно возобновить подачу электроэнергии в дома жителей.
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