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В реке под Брянском водолазы обнаружили труп неизвестного мужчины

2025, 16 июля 08:44 Происшествия
В реке под Брянском водолазы обнаружили труп неизвестного мужчины
Источник фото

В Брянской области произошел очередной несчастный случай на воде. Об этом сообщается в группе «Спасатели Брянской области» в соцсетях.

Трагедия случилась в черте села Супонево, где протекает Десна. Водолазы подняли на берег бездыханное тело мужчины. Отмечается, что его личность на данный момент не удалось установить.

Публикация сопровождается фотографиями с места ЧП. По факту случившегося организована проверка. Обстоятельства гибели неизвестного выясняются.

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