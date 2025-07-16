В реке под Брянском водолазы обнаружили труп неизвестного мужчины

В Брянской области произошел очередной несчастный случай на воде. Об этом сообщается в группе «Спасатели Брянской области» в соцсетях.

Трагедия случилась в черте села Супонево, где протекает Десна. Водолазы подняли на берег бездыханное тело мужчины. Отмечается, что его личность на данный момент не удалось установить.

Публикация сопровождается фотографиями с места ЧП. По факту случившегося организована проверка. Обстоятельства гибели неизвестного выясняются.