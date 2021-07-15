В реке Снежеть нашли тело утонувшего мужчины

Как сообщает пресс-служба областного МЧС, вчера, 14 июля, в 20:05 в службу спасения поступил вызов, в котором сообщалось, что в реке Снежеть Володарского района города Брянска утонул мужчина.

На место происшествия немедленно приехали спасатели.

Поисковые работы велись до 8:30 сегодняшнего дня. Водолазы нашли и вытащили тело на берег. Ориентировочно мужчине было 60 лет.

Обстоятельства и причина смерти устанавливаются.