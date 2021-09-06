В Сельцо супругов-бизнесменов осудили за мошенничество

Пара незаконно получила 1,9 миллиона рублей.

Супруги-предприниматели оказались на скамье подсудимых в Сельцо. Их признали виновными в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах.

Как сообщает областная прокуратура, супруги, занимающиеся предпринимательской деятельностью, для получения субсидий в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» представили в администрацию города и центр занятости населения документы о трудоустройстве инвалидов, приобретении специального оборудования для них и расходов на оказание им наставничества.

Инвалиды на предприятии не работали, а купленное оборудование бизнесмены использовали для текущей работы.

В общей сложности пара незаконно получила из бюджета более 1,9 миллиона рублей.

Суд приговорил их к трем и двум с половиной годам лишения свободы условно.