В Сельцо супругов-бизнесменов осудили за мошенничество

Пара незаконно получила 1,9 миллиона рублей.
Супруги-предприниматели оказались на скамье подсудимых в Сельцо. Их признали виновными в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах.
Как сообщает областная прокуратура, супруги, занимающиеся предпринимательской деятельностью, для получения субсидий в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» представили в администрацию города и центр занятости населения документы о трудоустройстве инвалидов, приобретении специального оборудования для них и расходов на оказание им наставничества.
Инвалиды на предприятии не работали, а купленное оборудование бизнесмены использовали для текущей работы.
В общей сложности пара незаконно получила из бюджета более 1,9 миллиона рублей.
Суд приговорил их к трем и двум с половиной годам лишения свободы условно.
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