В Сельцо водитель Opel врезался в бордюр и забор, а затем перевернулся

У автомобилиста тяжелые травмы.

41-летний водитель Opel получил тяжелые травмы в результате ДТП, спровоцированного им 8 октября около 23.00 на улице Советской в Сельцо.

Как сообщает областная ГИБДД, водитель Opel, двигаясь от улицы Куйбышева в сторону улицы Кирова, не справился с управлением. Сначала он врезался в бордюр, а затем в железобетонное кольцо. После этого машину отбросило на забор – в результате она перевернулась.

Водителя госпитализировали с переломом костей таза, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Для установления состояния опьянения у него взяли анализы. В момент ДТП автомобилист не был пристегнут.