В селе Ардонь в огне погиб мужчина

В селе Ардонь на пожаре в жилом доме погиб пожилой мужчина. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Ранним утром 27 сентября в спасательное ведомство поступила информация о пожара в Клинцовском районе. В посёлке Ардонь на улице Евланова загорелся частный жилой дом.

На вызов прибыли спасатели на двух пожарных автоцистернах. Они оперативно ликвидировали возгорание.

На пожаре погиб пожилой мужчина. Причину происшествия выясняют эксперты.