В селе Курковичи повреждены четыре дома при обстреле
Четыре дома, сельхозтехника и хозпостройка повреждены при обстреле села Курковичи. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Под обстрел ВСУ попало село Курковичи Стародубского муниципального округа. Люди на происшествии не пострадали. Повреждения получили четыре жилых дома, сельхозтехника и хозпостройка. Также в населённом пункте нарушено энергоснабжение.
«Оперативные и экстренные службы работают на месте. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам», – уточнил Александр Богомаз.
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