В Сети опубликовали видео из обстрелянной с Украины Суземки (ВИДЕО)

«Очень страшно», – пишут местные жители.

В брянских пабликах опубликовали видео, сделанное после обстрела Суземки.

Поселок подвергся обстрелу со стороны Украины рано утром 20 июня. В результате ответного удара огневую точку противника быстро подавили.

В Суземке поврежден один частный жилой дом и остекление оконных рам двух трехэтажных многоквартирных жилых домов. Также была повреждена подстанция «Суземка» (ФСК). Вечером 20 июня энергоснабжение в Суземском районе восстановили.

В результате обстрела сотрудник РЭС получил легкое осколочное ранение мягких тканей. Медики оказали ему необходимую помощь, госпитализация не понадобилась.

По факту обстрела Суземки Следственный комитет России возбудил уголовное дело.