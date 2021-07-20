В Севском районе столкнулись легковушка и трактор – есть пострадавший

Спасатели извлекли его из поврежденной машины.

Утром 20 июля на 477-м километры трассы М3 в Севском районе столкнулись легковой автомобиль и трактор.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в результате аварии пострадал один человек – спасателям пришлось деблокировать его. Также пожарные произвели смыв горюче-смазочного материала с дорожного полотна.

ДТП спровоцировало дорожный затор – для движения оставили открытой одну полосу, по которой сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение.

Информации от ГИБДД пока не поступало.