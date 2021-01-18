В Советском районе женщину обманули на 290 000 рублей взломщики соцсетей

На удочку злоумышленников в популярной социальной сети попалась 56-летняя жительница Советского района областного центра, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В ходе сетевого общения с «подругой» женщина неосмотрительно ввела все данные своей банковской карты, в результате чего с ее счета оказались списаны 290 тысяч рублей.

Как она выяснила позднее, аккаунт приятельницы был взломан.

Сейчас полицейские уточняют обстоятельства и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Мошенничество».

Напомним, в Брянской области 33 человека перевели более 5 миллионов мошенникам.