В Стародубе «УАЗ» влетел в здание – ранен подросток

21-летний водитель не справился с управлением.

Подросток пострадал в результате аварии в Стародубе. 26 июня около 7.00 на улице Фрунзе 21-летний водитель «УАЗа» не справился с управлением – машина сначала вылетела в кювет, а затем врезалась в нежилое здание.

17-летний пассажир получил множественные ушибленные раны лица и левого уха и перелом лопатки. Медики отпустили его с назначением лечения.