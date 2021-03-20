В Супонево подросток без прав на «ВАЗе» сбил женщину

Как сообщает областная ГИБДД, водитель ехал со стороны Добруни. Женщина шла по обочине в попутном направлении.

19 марта около 18.04 на улице Московской в Супонево Брянского района 16-летний водитель «ВАЗ-2105-07» без прав сбил 53-летнюю женщину-пешехода.

На 5 дней в Смоленске ограничат движение транспорта Ограничение движения коснутся улицы Шевченко. Движение на улице Шевченко будет ограничено 5 дней с 22 марта. Ограничения будут действовать с восьми утра 22 марта до четырех часов дня 26 марта 2021 года. Ограничения связаны с проведением работ по врезке газопровода к отстраиваемым домам.

Неосторожное обращение с огнем привело к пожару в Сафонове Ночью 20 марта в Сафонове произошел пожар в одной из квартир четырехэтажного дома на улице Кирова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Жители дома почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. На место вызова отправились пожарные. Четырех человек эвакуировали из квартиры. Пожарные выяснили, что в одной из комнат загорелся матрас на кровати. Огнеборцы ликвидировали

Смоленские сотрудники ГИБДД вышли на охоту за водителями Сотрудники ГИБДД Смоленской области вышли на охоту за пьяными водителями. 20 марта стражи порядка останавливают машины на 373-м километре трассы Р-120 «Брянск-Смоленск». 21 марта сотрудники ГИБДД проведут сплошные проверки на перекрестке проспекта Гагарина и Досуговского шоссе с 20 до 22 часов.

В Смоленском регионе МЖД ведутся работы по пропуску весеннего паводка В целях обеспечения безопасности движения поездов, целостности и работоспособности сооружений инфраструктуры в Смоленском регионе Московской железной дороге проводятся мероприятия по пропуску весенних паводковых вод. – Прошедшая зима была достаточно снежной, поэтому противопаводковые мероприятия на МЖД были развернуты заблаговременно. Очень важная задача – не допустить подтоплений и размыва железнодорожного полотна. Сейчас проводятся мероприятия, чтобы защитить объекты

В прежнем режиме Смоленские медучреждения постепенно возвращаются к традиционному профилю работы. Это становится возможным благодаря улучшению эпидситуации в регионе. «Исходя из актуальных статистических данных и снижения числа заболевших коронавирусом и внебольничной пневмонией, приняли решение с 1 апреля вернуть к режиму оказания плановой медицинской помощи Больницу медицинской реабилитации на улице Шевченко», – проанонсировал грядущие изменения губернатор Алексей Островский на