В Сураже осудят пенсионера за приобретение и хранение оружия и наркотиков

Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.

По информации прокуратуры Суражского района, 64-летний житель Суражского района обвиняется в незаконном приобретении и хранении оружия и наркотиков.

Обвиняемый приобрел и хранил по месту своего жительства ствол карабина и патроны к нему.

Также он собирал коноплю и незаконно хранил ее в своем доме. В ходе обыска сотрудники полиции ОП «Суражский» у обвиняемого изъяли 146 грамм конопли, что считается крупным размером, а также части огнестрельного оружия и 9 патронов.

Уголовное дело направлено в Суражский районный суд Брянской области для рассмотрения по существу.