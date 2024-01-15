В Сушанах нарушено энергоснабжение после обстрела
В Сушанах нарушено энергоснабжение и повреждены здания после обстрела. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Село Сушаны Климовского района попало под обстрел ВСУ. Повреждения получили несколько административных зданий. Также в селе нарушено энергоснабжение.
«На месте работают экстренные и оперативные службы. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам», — подчеркнул Александр Богомаз.
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