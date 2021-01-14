В Суземке пьяный мужчина сообщил о ложном минировании вокзала

Поздним вечером 13 января на номер Центра вызова экстренных оперативных служб пришло сообщение о заминировании. Позвонивший мужчина сообщил оператору, что заложил опасное устройство на территории железнодорожного вокзала, расположенного в Суземском районе Брянской области.
К станции были незамедлительно направлены оперативные службы, проведена комплексная проверка здания вокзала и прилегающей территории, по результатам которой изложенная звонившим информация не подтвердилась. Стражи порядка оперативно установили личность злоумышленника и задержали его на территории Жирятинского района.
Пьяный 54-летний житель Брянской области свою вину признал, но не смог внятно объяснить причины своего поступка.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф до 700 000 рублей либо ограничения свободы сроком до 5 лет.
Напомним, в Мглине сгорел мансардный этаж одного из жилых домов.
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