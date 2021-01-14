В Мглине сгорел мансардный этаж одного из жилых домов

14 января в 12:06 произошел пожар на улице Буденого в Мглине, сообщает ГУ МЧС России по Брянской области.

К месту вызова выехали две пожарные машины. По всей площади горел мансардный этаж жилого дома (6х14).

В 12:14 пожар был локализован, а в 12:35 ликвидирован. К счастью, в результате пожара травмированных нет. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Напомним, в Брянской области за минувшие сутки произошел один пожар.