В Трубчевском районе произошло массовое ДТП со смертельным исходом

19 декабря около десяти часов утра на 45 км автодороги «Брянск-Новозыбков-Трубчевск» произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Брянской области.

34-летняя женщина ехала за рулем автомобиля Jaguar XF в сторону Трубчевска. Она пыталась обогнать машину, но столкнулась с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Lifan под управлением 34-летнего водителя, после чего врезалась в «ВАЗ-217230» под управлением 33-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-217230» от полученных травм скончался.

8-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-217230» попал в больницу с диагнозом сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица, тупая травма живота, закрытый перелом левой большой берцовой кости без смещения костных отломков.

6-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-217230» тоже оказалась в больнице, где у нее диагностировали сочетанную травма, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица, открытый перелом правого бедра средней трети со смещением костных отломков, закрытый перелом левого бедра средней трети со смещением костных отломков – госпитализирована.

34-летняя женщина тоже была с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом медиальной лодыжки слева со смещением.