В Унече 18-летний водитель «ВАЗа», пытаясь скрыться от полиции, врезался в дерево

Пострадали две несовершеннолетние пассажирки.

ДТП произошло 18 августа около 2:45 на Путейской улице в Унече.

18-летний водитель автомобиля «ВАЗ» проигнорировал требования об остановке от сотрудников полиции, пытаясь скрыться от преследования, съехал в кювет, где врезался в дерево.

15-летнюю пассажирку с ушибом грудной клетки, ранами правой брови и носа и 14-летнюю пассажирку с переломом левой кисти, ссадинами лба отпустили с назначением лечения.

Установлено, что у 18-летнего парня водительского удостоверения нет. Также никто из участников ДТП ремнем безопасности пристегнут не был.

Теперь к административной ответственности привлекут родителей несовершеннолетних.