В Унече столкнулись Nissan и мотоцикл – ранены двое

Аварию спровоцировала 51—летняя автомобилистка.

Два человека пострадали в результате ДТП, которое произошло 3 октября около 20.25 на улице Ленина в Унече.

Как сообщает областная ГИБДД, 51-летняя женщина – водитель Nissan Patrol, двигаясь в сторону улицы Крупской, при повороте налево не уступила дорогу и врезалась во встречный мотоцикл Honda CBR под управлением 39-летнего водителя.

Водителя мотоцикла госпитализировали с сочетанной травмой, закрытым оскольчатым переломом головки пятипястной кости со смещением, частичным повреждением капсульно-связочного аппарата правого коленного сустава, рваной ушибленной раной правого коленного сустава, ушибами и ссадинами лица и рук. У 62-летнего пассажира мотоцикла медики диагностировали закрытый перелом ладьевидной трапециевидной костей правой кисти, рвано-ушибленную рану волосистой части головы, ушибы и ссадины волосистой части головы и туловища.