В Володарском районе Брянска продолжаются поиски пропавшего пенсионера

Аллахверди Акимова ищут родные, полиция и добровольцы.

В Володарском районе Брянска ищут пропавшего 72-летнего Аллахверди Акимова. Пожилой мужчина, нуждающийся в медицинской помощи, ушел из дома 2 июня – с тех пор его местонахождение неизвестно.

«Семья, родные, близкие ждут его возвращения домой… Наши ребята прочёсывают Володарский район квадрат за квадратом, ночью и днем. Где-то здесь бродит наш дедушка, которому нужна помощь и который за этой помощью не обратится к прохожим!» – сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пока поиски успехом не увенчались.