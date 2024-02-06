В здании железнодорожного вокзала Брянска произошёл пожар

В здании железнодорожного вокзала Брянска горела кровля. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

4 февраля в спасательное ведомство поступила информация о задымлении в здании железнодорожного вокзала «Брянск- Орловский» на улице Речная, 2а. На происшествие приехали три отделения на пожарных автоцистернах и автолестнице.

Оказалось, что в вокзале загорелась кровля. Спасатели эвакуировано 50 человек из зала ожидания. С огнём пожарные справились за 20 минут.

Пострадавших нет. Причину пожара установят эксперты.