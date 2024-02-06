В здании железнодорожного вокзала Брянска произошёл пожар
В здании железнодорожного вокзала Брянска горела кровля. О происшествии сообщили в региональном МЧС.
4 февраля в спасательное ведомство поступила информация о задымлении в здании железнодорожного вокзала «Брянск- Орловский» на улице Речная, 2а. На происшествие приехали три отделения на пожарных автоцистернах и автолестнице.
Оказалось, что в вокзале загорелась кровля. Спасатели эвакуировано 50 человек из зала ожидания. С огнём пожарные справились за 20 минут.
Пострадавших нет. Причину пожара установят эксперты.
Читайте также
Новости регионов
Турнир дружбы
Соревнования «Лиги Дружбы Россия-Беларусь» стали частью проекта к 90‑летию Юрия Гагарина «Знаете, каким он парнем был!». Среди участников были спортсмены из разных городов России, а также Республики Беларусь и Казахстана. Фестиваль прошёл в академии спорта при поддержке «Единой России», Концерна «Росэнергоатом» и Федерации баскетбола региона. Состязания для сильнейших За звание лучших боролись девушки и юноши из Минска, Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Обнинска, Тулы, Казани,
Zа Самбо
В Смоленске прошли соревнования по самообороне без оружия. В середине февраля Смоленск стал настоящей столицей самбо. В Дворец спорта «Юбилейный» съехались спортсмены из районов нашего региона и самбисты из Брянской области. Более 100 молодых спортсменов стали участниками турнира, который вот уже 15 лет проводят в честь Василия Ефимовича Рублевского — первооткрывателя самообороны без оружия в Смоленской