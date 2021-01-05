При пожаре в жилом доме в Трубчевске пострадал человек

В 00:05 пожар локализован, а в 00:15 ликвидирован. В результате пожара есть травмированный.

За один день смоляне устроили два пожара Два пожара произошли по вине устроили смоляне к шести часам утра 5 января 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. За минувшие сутки не произошло никаких ЧС и никаких природных пожаров. Также спасателям не пришлось выезжать на ликвидацию последствий ДТП. Так, один из пожаров произошел в Смоленском районе. Огонь охватил дачу в

Туман и гололед ожидают смолян во вторник Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области рассказала, какая погода ожидает смолян во вторник, 5 января. Во вторник, 5 января, в Смоленске и области будет облачно. Днем местами, ночью на большей части территории небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Местами туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. Температура воздуха

Мошенник-арендатор обманул смолянина на почти 40 тысяч Интернет-мошенник обманул смолянина 1957 года рождения, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Мужчина пояснил полицейским, что обратил внимание на информацию о сдаче квартиры в аренду на сайте бесплатных объявлений в сети Интернет. Смолянин позвонил по указанному номеру для уточнения деталей. Мошенник обманул смолянина, и он самостоятельно перевел 37 тысяч рублей на указанный расчетный счет.

Туман и гололед ожидают смолян в понедельник Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области рассказала, какая погода ожидает смолян в понедельник, 4 января. Будет облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, мороси. Ночью и в первой половине дня местами туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области: ночью -3°C…+2°C, днем -3°C…+2°C.

В Смоленской области за сутки умер еще один человек с коронавирусом По данным на 3 января в Смоленской области за минувшие сутки выявили 158 новых случаев заражения COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. С начала пандемии в регионе всего лабораторно подтверждены 17534 случая заболевания у жителей Брянской области. Выздоровели почти 14 тысяч пациентов, в том числе за прошлый день – 15 человека. Скончались