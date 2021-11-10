В Жуковском районе бомж проник в свою прежнюю квартиру и поживился икрой

Также добычей злоумышленника стали деньги и наушники.

Вор пробрался квартиру 20-летнего жителя Жуковского района и похитил 1,5 тысячи рублей, наушники и полкилограмма икры.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний мужчина без определенного места жительства. Он рассказал, что раньше был прописал в этой квартире и открыл замок собственным ключом.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и краже.