В Злынке сгорел жилой дом

Человека спасли на пожаре в жилом доме в Злынке. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в посёлке Злынка. На улице Кирова загорелся частный жилой дом.

Две пожарные автоцистерны оперативно прибыли на вызов. Сотрудник спасательного подразделения противопожарной службы вытащили из горящего здания человека.

Экспертам предстоит установить причину ЧП.