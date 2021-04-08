В Злынковском районе погиб неизвестный пешеход
Правоохранители устанавливают его личность.
Смертельная авария произошла 7 апреля около 20.25 на 203-м километре дороги Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь в Злынковском районе.
По предварительной информации областной ГИБДД, 59-летний водитель Kia Sorento, двигаясь в сторону Белоруссии, сбил пешехода, который шел в попутном направлении по проезжей части в темной одежде без светоотражающих элементов.
От полученных травм пешеход скончался. Его личность пока установить не удалось.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
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