В Злынковском районе погиб неизвестный пешеход

Правоохранители устанавливают его личность.

Смертельная авария произошла 7 апреля около 20.25 на 203-м километре дороги Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь в Злынковском районе.

По предварительной информации областной ГИБДД, 59-летний водитель Kia Sorento, двигаясь в сторону Белоруссии, сбил пешехода, который шел в попутном направлении по проезжей части в темной одежде без светоотражающих элементов.

От полученных травм пешеход скончался. Его личность пока установить не удалось.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.