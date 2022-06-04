«ВАЗ» с тремя детьми врезался в трактор в Погарском районе

Пострадали родители несовершеннолетних.

Два человека пострадали в результате аварии, которая произошла 3 июня около 18.00 на 5-м километре дороги Погар – Стародуб в Погарском районе.

32-летний водитель «ВАЗ-211540», двигаясь в сторону Погара, при обгоне выехал на встречную полосу и протаранил трактор, 48-летний водитель которого поворачивал налево.

Водитель «ВАЗа» получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленные раны коленных суставов. У 33-летней пассажирки ушибы мягких тканей лица, грудной клетки, правой ноги и перелом правой вертлужной впадины.

На заднем сиденье «ВАЗа» находились трое мальчиков шести, девяти и 12 лет. Медики отпустили их после оказания медицинской помощи.