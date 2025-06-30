Велосипедист попал в больницу после столкновения с машиной в Унече

Водитель электровелосипеда попал в больницу с травмами после столкновения с машиной в Унече. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В районе дома №19 по улице Луначарской в городе Унеча накануне произошла авария. 47-летняя женщина за рулём автомобилем Nissan Qashqai при выезде с прилегающей территории не пропустила электровелосипед. 50–летний мужчина ехал по главной дороге. При столкновении велосипедист получил травмы. Его госпитализировали.

Инспекторы выяснили, что мужчина был нетрезв. Он также пренебрёг защитной экипировкой. Полицейские составили административные материалы на обоих участников дорожно-транспортного происшествия.