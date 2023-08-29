25-летняя велосипедистка погибла в аварии в Унече. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 1 км автодороги «Унеча-Сураж» города Унечи. 27-летний водитель автомобиля Datsun On-Do сбил 25-летнюю женщину-велосипедистку. Женщина двигалась по краю дороги и начала поворачивать направо из-за автомобиля «КАМАЗ». Потерпевшая умерла по пути в больницу.

Водитель автомобиля за последние два года привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД более 220 раз. Он двигался со скоростью около 90 км/ч с его слов. Полиция проводит проверку.