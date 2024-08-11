Велосипедистка врезалась в легковушку в посёлке Локоть

60-летняя велосипедистка столкнулась с легковушкой на переходе в посёлке Локоть. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на проспекте Ленина в посёлке Локоть. 60-летняя женщина на велосипеде Stels Navigator врезалась в автомобилем «Лада Гранта». 58-летний водитель легковушки, выезжая с второстепенной дороги, остановился на линии перекрестка перед поворото налево. А велосипедистка съехала с тротуара на пешеходный переход и задела автомобиль.

Женщина с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом мягких тканей головы попала в больницу.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.