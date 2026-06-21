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ДТП

Велосипедистку на переходе сбил автомобиль в Навлинском районе

2026, 21 июня 16:16
Велосипедистку на переходе сбил автомобиль в Навлинском районе
Источник фото

Велосипедистку на переходе сбил автомобиль в Навлинском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

 

Утром 20 июня в Навлинском районе произошла авария. На нерегулируемом пешеходном переходе на улице Красных Партизан 20-летний парень за рулём автомобилем «ГАЗ» сбил 57-летнюю велосипедистку. Женщина внезапно выехала на проезжую часть по пешеходному переходу.

Велосипедистка с травмами попала в больницу. Инспекторы составили на неё административный материал за то, что она не спешилась перед переходом.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.

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