Виновник смертельного ДТП в Дятьково выслушал приговор

Виновник смертельного ДТП в Дятьково отправится в колонию по приговору суда. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Приговор выслушал 45-летний житель посёлка Бытошь Дятьковского района.

Утром 9 июля прошлого года мужчина за рулём Renault Duster выехал на встречную полосу, помешав обгону его автомобиля водителем мопеда. Последний пытался избежать аварии и выехал на обочину, но там всё-таки столкнулся с машиной нарушителя. Водитель мопеда получил смертельные травмы.

Суд приговорил виновного к двум с половиной годам в колонии-поселении, а также лишил водительских прав. В законную силу решение не вступило.