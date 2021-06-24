Виновнику смертельного ДТП под Унечей грозит семь лет колонии

Об этом сообщает следственный комитет УМВД по Брянской области.

Найден виновник нашумевшей аварии со смертельным исходом, которая произошла в прошлое воскресенье на брянской автомагистрали.

Напомним, в темное время суток на трассе в Унечском районе произошло столкновение трактора и легкового автомобиля. В ДТП погибли 49-летний водитель ВАЗ и 73-летний пассажир легковушки.

В отношении мужчины, который сидел за рулем сельхозтехники, завели уголовное дело. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Причиной страшной аварии стала халатность тракториста. Транспортное средство, за рулем которого он находился, буксировало прицеп с выключенными габаритными огнями.

Виновнику смертельного дорожного происшествия грозит до семи лет колонии.