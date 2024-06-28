Виновного в смертельной аварии брянского водителя суд отправил на работу

Виновного в смертельной аварии брянского водителя суд отправил на принудительную работу и лишил прав. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о смертельном ДТП. На скамье подсудимых оказался 31-летний житель Дятьковского района.

30 августа 2023 года в Бежицком районе Брянска фигурант за рулём грузового автомобиля «ИЗУЗУ» на перекрестке не пропустил мотоциклиста, 1993 года рождения,. При столкновении байкер получил смертельные травмы.

Суд приговорил виновного к полутора годам в колонии-поселении и лишил водительских прав на тот же срок. Наказание в виде лишения свободы ему заменили принудительные работы с удержанием 15% из заработка. Решение не вступило в законную силу.