Виновного в смертельном ДТП брянца суд отправил на работу

Виновного в смертельном ДТП брянца суд приговорил к принудительным работам на 2 года. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Приговор выслушал 20-летний житель областного центра.

20 февраля 2024 года молодой человек уснул за рулём «ГАЗ 3010 GD». Грузовик выехал на встречную полосу и врезался в Renault Duster. 60-летний водитель иномарки от полученных травм в тот же день умер в больнице.

Суд приговорил виновного к двум годам принудительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Решение не вступило в законную силу.