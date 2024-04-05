Виновный в смертельном ДТП житель Злынки отправится в колонию

Виновного в смертельном ДТП 25-летнего жителя Злынки суд отправился в колонию на пять с половиной лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В законную силу вступил приговор Почепского районного суда в отношении 25-летнего жителя Злынки. Мужчину признали виновным в аварии, в которой два человека погибли и два пострадали.

Так, 9 апреля 2022 года молодой человек управлял неисправным Volkswagen Passat CC в Почепском районе. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в Kia Sportage. Мужчина и 10-летний мальчик из Kia погибли, ещё два пассажира получили тяжелые травмы.

Суд приговорил виновного к пяти с половиной годам в колонии-поселении. Защитник осужденного обжаловал приговор, а потерпевшая сторона посчитала решение слишком мягким. Брянский областной суда оставил обе жалобы без удовлетворения.