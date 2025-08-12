Город32

Внука обвиняют в убийстве дедушки в Карачеве

2025, 12 августа 13:12 Происшествия
Внука обвиняют в убийстве дедушки в Карачеве. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Брянский суд рассмотрит уголовное дело об убийстве. В преступлении обвиняют 25-летнего жителя Карачева.

По версии следствия, в ночь с 8 на 9 марта 2025 года молодой человек в доме на улице 50 лет Октября в поссорился со своим 74-летним дедушкой. В коде конфликта парень взял на кухне нож и не менее 11 раз ударил пенсионера в грудь и шею. Потерпевший умер на месте.

Молодому человеку грозит до 15 лет колонии.

