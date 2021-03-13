Водитель «ГАЗели» ранен в ДТП с легковушкой на брянской трассе

Авария произошла в Клинцовском районе.

Один человек пострадал в результате аварии на 160-м километре дороги Брянск – Новозыбков – граница с Белоруссией в Клинцовском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 12 марта около 16.25 35-летний водитель «ГАЗ-2705», который ехал в сторону Брянска, начал перестроение. Он не уступил дорогу и врезался в попутный Hyundai Matrix.

Водителя «ГАЗели» госпитализировали с сотрясением головного мозга, ушибленной ссадиной лица и ушной раковины.