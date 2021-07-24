Водитель и пассажирка «ВАЗа» погибли в тройном ДТП под Унечей

Аварию спровоцировал выехавший на встречку водитель иномарки.

Два человека погибли в результате аварии в Унечском районе. Смертельное ДТП произошло 24 июля около 8.35 на 144-м километре дороги Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Белоруссия.

Как сообщает областная ГИБДД, водитель Ford Focus, двигаясь в сторону Новозыбкова, выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ-21093». От удара «ВАЗ» отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с «КамАЗом».

61-летний водитель и 64-летняя пассажирка «ВАЗа» погибли.