Водитель иномарки сбил пешехода в Брянске и скрылся

Родные пострадавшего ищут свидетелей.

В Брянске неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся. Как сообщают в соцсетях очевидцы, ДТП произошло 18 августа около 8.00-9.00 на пешеходном переходе по улице Романа Брянского.

«Черная машина марки «Тайота», вроде как «Камри», наехала на человека, водитель не вышел из машины, просто уехал, даже не предложив помощи. Есть травмы. Ищем свидетелей», – обратилась к горожанам пользователь Тома Сочельникова.

В ГИБДД инцидент пока не комментируют.