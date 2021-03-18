Водитель «КамАЗа» тяжело ранен в ДТП с тепловозом под Стародубом

Медики доставили его в больницу.

Стали известны подробности серьезной аварии в Стародубском районе. 17 марта около 12.30 на железнодорожном переезде 31 км ПК4 «Унеча – Погар» столкнулись «КамАЗ» и тепловоз.

Как сообщает региональная ГИБДД, 47-летний водитель грузовика ехал от села Меленск в сторону Стародуба. При проезде регулируемого железнодорожного переезда он не убедился в отсутствии приближающегося поезда и врезался в тепловоз.

Водителя «КамАЗа» госпитализировали с тяжелыми травмами.

Полицейские установили, что в момент ДТП железнодорожный светофор был исправен и работал в штатном режиме. Недостатков улично-дорожной сети также не установлено.

По предварительным данным, причиной аварии стало игнорирование водителем грузовика запрещающего сигнала.