Водитель Kia сбил пенсионерку на улице XX Съезда КПСС в Брянске

Женщина переходила дорогу в неположенном месте.

21 сентября около 18.40 у дома № 4 по улице XX Съезда КПСС в Бежицком районе Брянска 42-летний водитель Kia Soul сбил 64-летнюю женщину. Водитель поворачивал налево, с улицы Ростовской. Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте.

Медики диагностировали у нее ушиб правой голени. После проверки водителя с помощью системы «Паутина» на него составили три административных материала за нарушения правил применения ремней безопасности и один – за непредоставление преимущества пешеходам.