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Водитель «Ларгуса» погиб под Новозыбковом в ДТП с двумя фурами

2021, 23 сентября 17:00 Происшествия
Водитель «Ларгуса» погиб под Новозыбковом в ДТП с двумя фурами
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60-летний автомобилист скончался в реанимации.

Смертельная авария произошла 23 сентября около 7.30 на 203-м километре федеральной дороги А-240 Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь в Новозыбковском районе.

По предварительной информации областной ГИБДД, 60-летний водитель «Ларгуса», двигаясь от деревни Барки в сторону села Деменка, при пересечении трассы не уступил дорогу и столкнулся с фурой Scania Р380. 34-летний водитель фуры ехал в сторону Гомеля.

От удара «Ларгус» врезался в фуру Scania, 28-летний водитель которой остановился на красный сигнал светофора.

Водителя «Ларгуса» доставили в больницу – он умер в реанимации.

Очевидцы сообщили, что водитель легковой машины ехал с большой скоростью и не остановился перед пересечением трассы. В момент аварии он не был пристегнут ремнем безопасности.

Водителей обоих большегрузов оштрафовали за нарушение режима труда и отдыха. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности должностных и юридических лиц, осуществляющих грузоперевозки.

Также на месте ДТП полицейские обнаружили недостатки в содержании улично-дорожной сети. На дороге нет линий временной горизонтальной разметки, дорожные знаки установлены с нарушением действующей схемы организации дорожного движения.

В отношении должностного лица ООО «Технострой», ремонтирующего участок, составили административный материал. Ему грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.

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